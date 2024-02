Siltronic Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Dividendenrendite von Siltronic beträgt derzeit 3,33 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,97 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,35 Prozentpunkten erhält das Unternehmen eine positive Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Anleger-Sentiment für Siltronic basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen, im Gegensatz zu vier Tagen mit negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Siltronic liegt derzeit bei 76,15, was auf eine negative Bewertung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 49,03 eine neutrale Einschätzung.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Siltronic weist ein KGV von 10,2 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 51,92. Aufgrund dieses Abstands von 80 Prozent wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.