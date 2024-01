Siltronic Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siltronic liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,38 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird für Siltronic 80 Prozent weniger gezahlt, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurden Siltronic in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dadurch wird die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft, wobei die Redaktion auch 8 negative Signale herausgefiltert hat.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Siltronic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 77,17 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 90,2 EUR liegt, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Siltronic liegt bei 59,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,77 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Siltronic-Aktie auf Grundlage der technischen Analyse.