Siltronic Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Siltronic liegt der RSI bei 31,05, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 49,87 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" für Siltronic.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Siltronic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,11 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 15,09 Prozent, was einer Underperformance von -6,99 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Siltronic mit einer Rendite von 8,01 Prozent nur minimal darüber. Aufgrund der Unterperformance im Branchenvergleich und der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich erhält Siltronic in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Siltronic mit 3,81 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,97 Prozent auf. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt die Differenz +1, was Siltronic eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie einbringt.

Fundamental betrachtet ist Siltronic aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung). Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,54 liegt das KGV von Siltronic um 81 Prozent unter dem Branchen-KGV von 50,42. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Siltronic.