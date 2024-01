Siltronic Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siltronic bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,38 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 80 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 50. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Siltronic von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, wobei 8 Schlecht-Signale festgestellt wurden.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Siltronic liegt bei 59,18, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 40,77 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Mit einer Dividende von 3,33 % liegt Siltronic höher als der Branchendurchschnitt von 1,96 % im Bereich Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".