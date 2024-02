Siltronic Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Fundamentalanalyse ist ein wichtiger Indikator für Investoren, um den Wert einer Aktie zu beurteilen. Im Falle von Siltronic ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 10,38 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 51,95, was einen Abstand von 80 Prozent darstellt und somit zu der Einstufung "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Siltronic derzeit eine Dividendenrendite von 3,33 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,98 %. Dies führt zu der Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Siltronic als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert von 70 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 50,85 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Siltronic aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +12,02 Prozent auf. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.