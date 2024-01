Siltronic Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Siltronic war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab 11 Tage lang hauptsächlich positive Themen, und keine negativen Diskussionen wurden verzeichnet. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Siltronic daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt erhält Siltronic von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Siltronic mit 3,81 Prozent 1,84 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Daher wird die Aktie als ein lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Siltronic über einen längeren Zeitraum hinweg zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Siltronic in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Siltronic wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,07 Punkten, was auf eine Überverkauft-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,96, was bedeutet, dass Siltronic hier weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen erhält das Siltronic-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.