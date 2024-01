Siltronic Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Siltronic-Aktie: Branchenvergleich, Sentiment und Buzz, technische Analyse und Dividende

In den letzten 12 Monaten erzielte die Siltronic-Aktie eine Performance von 8,11 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 15,33 Prozent gestiegen, was für Siltronic eine Underperformance von -7,22 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,06 Prozent, wobei Siltronic 0,05 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird der Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Für Siltronic wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 75,91 EUR, während der Kurs der Aktie bei 85,65 EUR um +12,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 84,4 EUR, was einer Abweichung von +1,48 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Aktuell bietet die Siltronic-Aktie eine Dividendenrendite von 3,81 %, was einem Mehrertrag von 1,84 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".