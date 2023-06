Siltronic Aktie: Analysten sehen erhebliches Potenzial - Kursziel bei 70,38 EUR

Die Siltronic-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +3,01% verzeichnet. Am gestrigen Tag stieg sie um +1,71%, was auf eine momentan optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 70,38 EUR. Ein Potenzial von -12,41% zum aktuellen Kursniveau würde sich damit eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und es gibt unterschiedliche Meinungen zur weiteren Entwicklung des Wertpapiers.

Während ein Analyst die Aktie als starken Kauf empfiehlt, halten acht weitere Experten sie für neutral und sechs sind sogar der Auffassung, dass man sie verkaufen sollte. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 2,62 unverändert.

Anleger sollten jedoch bedenken, dass jede Investition mit Risiken verbunden ist und vorher gut...