Siltronic Aktie: Aktuelle Prognosen und Chancen im Überblick

In den letzten drei Monaten haben insgesamt 13 Analysten ihre Bewertungen zur Siltronic-Aktie abgegeben. Dabei erhielt die Aktie eine “Gute” Bewertung, sechs “Neutrale” und sechs “Schlechte”. Insgesamt erhält die Siltronic-Aktie somit eine neutrale Einschätzung. Eine Analyse der jüngsten Bewertungen ergibt jedoch eine unterschiedliche Empfehlung – die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist nämlich “Neutral” (0 “Gut”, 8 “Neutral”, 7 “Schlecht”).

Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 71,51 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von 7,14 Prozent gegenüber dem derzeitigen Schlusskurs von 67,85 EUR entspricht. Zusammenfassend bietet sich somit eine Empfehlung zur Anlage in Siltronics Wertpapieren an.

Siltronic Aktienrendite: Wie schneidet sie im Vergleich ab?

Betrachtet man die vergangene...