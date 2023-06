Siltronic Aktie: 70,38 EUR als Zielwert - Potential von ca. 9%

Die Siltronic Aktie verzeichnete am vergangenen Handelstag eine Kursentwicklung von +0,58%, was die positive Tendenz der vorherigen fünf Handelstage bestätigt und insgesamt zu einem Plus von +3,40% führt. Zurzeit scheint der Markt recht optimistisch eingestellt zu sein.

Der durchschnittliche mittelfristige Zielwert für Siltronic liegt aktuell bei 70,38 EUR. Somit besteht ein Potenzial von etwa -9%. Während einzelne Analysten die Empfehlung zum Kauf aussprechen (6,25%), stehen andere neutral oder empfehlen gar den Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 2,62 unverändert.

Auch wenn sich die Prognosen der Bankanalysten nicht immer bewahrheiten müssen und Risiken in Investments stets vorhanden sind, kann es sinnvoll sein verschiedene Meinungen zu berücksichtigen.