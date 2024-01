Silo Wellness Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf der technischen Analyse und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Silo Wellness betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Silo Wellness-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Silo Wellness somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass sich die Stimmung für Silo Wellness in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um einen möglichen Auf- oder Abwärtstrend eines Wertpapiers zu erkennen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Silo Wellness-Aktie beträgt derzeit 0,01 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,01 CAD nahe am letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Silo Wellness auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden weder positive noch negative Meinungen zur Aktie von Silo Wellness veröffentlicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Silo Wellness beschäftigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.