Silo Wellness Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Silo Wellness wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht und ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Silo Wellness blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Silo Wellness-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls an, dass Silo Wellness weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher auch mit "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Silo Wellness wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse erhält die Silo Wellness-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50).

Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.