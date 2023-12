Silo Wellness Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Silo Wellness in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem neutralen Rating führt.

In den Kommentaren und Meinungen in den letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt die negativen Meinungen über Silo Wellness. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen bezüglich des Unternehmens angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Silo Wellness liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich ebenfalls auf 50, was wiederum zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung der Silo Wellness Aktie. Sowohl der GD200-Wert als auch der GD50-Wert zeigen keine signifikante Abweichung und entsprechen somit einer neutralen Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit für Silo Wellness ein neutrales Rating basierend auf der Stimmung, der Kommunikationsfrequenz, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.