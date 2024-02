Silk Road Medical Inc Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die aktuelle Dividendenrendite der Silk Road Medical-Aktie beträgt 0 Prozent, was 91,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten bewerten die Silk Road Medical-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 41,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 128,31 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz im Internet ist ebenfalls positiv. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Silk Road Medical-Aktie mit 18,25 USD 2,98 Prozent unter dem GD200 (18,81 USD) liegt, was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 13,31 USD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +37,11 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Silk Road Medical-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.