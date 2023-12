Silk Road Medical Inc Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

In den letzten Wochen wurde bei Silk Road Medical keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Silk Road Medical daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Silk Road Medical liegt bei 38,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,86, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" für das Unternehmen.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -58,58 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 24,72 USD mit dem aktuellen Kurs von 10,24 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) aktuell 8,54 USD, was einer Abweichung von +19,91 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 88,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.