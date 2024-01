Silk Road Medical Inc Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Silk Road Medical auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,62 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bezüglich des 25-Tage-RSI ist Silk Road Medical weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analysten bewerten die Silk Road Medical-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut". Von insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 4 positiv und 0 neutral oder negativ. Kurzfristig betrachtet, gab es in einem Monat 1 positive und 0 neutralen oder negativen Einschätzungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 41,67 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 206,37 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Silk Road Medical also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Aktie derzeit im langfristigen Trend einen deutlichen Abwärtstrend aufweist, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt. Dieser beträgt 22,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 13,6 USD liegt, was einer Abweichung von -38,82 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 9,66 USD, während der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Silk Road Medical also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Silk Road Medical in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Kommentare und Wortmeldungen der Anleger deuten ebenfalls auf eine überwiegend positive Stimmung hin. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Silk Road Medical.