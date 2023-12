Silk Road Medical Inc Aktie: Ist das noch wichtig?

Silk Road Medical wird in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (88,69 %) als niedriger eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen, dass die Kommentare und Themen neutral sind und keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt wurden. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet, wobei eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen ist. Insgesamt erhält Silk Road Medical in dieser Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

