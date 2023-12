Silk Road Medical Inc Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Silk Road Medical war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab zwei positive und drei negative Tage, während an neun Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Stimmung führt.

In den letzten Wochen gab es vermehrt negative Kommentare über Silk Road Medical in den sozialen Medien, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Branche hat die Aktie von Silk Road Medical in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 79,16 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite der Aktie 95,42 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Silk Road Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,67 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,31 USD lag. Dies entspricht einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine gute Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Silk Road Medical-Aktie daher gemischte Bewertungen, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus technischer Sicht und im Branchenvergleich.