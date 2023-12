Silk Road Medical Inc Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Silk Road Medical war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen eher negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Silk Road Medical beträgt derzeit 14, was bedeutet, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein überverkaufter Zustand mit einem Wert von 26,97 bestätigt. Insgesamt wird der Aktie basierend auf der RSI-Analyse daher eine "Gut"-Bewertung zugeschrieben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Silk Road Medical bei 23,38 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 12,44 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" auf der Basis des GD200. Auf der anderen Seite weist der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 8,76 USD auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Silk Road Medical insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 52,5 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 322,03 Prozent, was eine weitere "Gut"-Empfehlung für die Aktie darstellt. Insgesamt erhält Silk Road Medical damit eine "Gut"-Bewertung.