Silk Road Medical -50%: Was für ein Kursmassaker!

Aktionären von Silk Road Medical (WKN: A2PFG4) dürften am Mittwoch die Tränen in die Augen gestiegen sein. Die Aktie des Medizintechnikunternehmens brach um fast -50% ein und setzte damit ihrem katastrophalen Abwärtstrend der letzten Monate die Krone auf. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 85% seines Wertes eingebüßt. Was war der Auslöser des Kursmassakers?