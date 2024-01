Silk Logistics Holdings Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Silk Logistics ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten beiden Wochen gab es keine eindeutig positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Kommunikation über Silk Logistics in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 1,97 AUD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,845 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,75 AUD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Silk Logistics eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Silk Logistics liegt bei 32,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.