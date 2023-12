Silk Logistics Holdings Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird in der technischen Analyse des Finanzmarktes häufig eingesetzt. Bei Silk Logistics wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Silk Logistics derzeit 1,98 AUD, während der aktuelle Kurs bei 1,87 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der -5,56-prozentigen Distanz zum GD200. Auf der anderen Seite hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 1,74 AUD, was zu einem Abstand von +7,47 Prozent führt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Silk Logistics wurden in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen verzeichnet. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen rote Signale, während überwiegend neutrale Stimmungen an insgesamt vier Tagen verzeichnet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Silk Logistics festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Silk Logistics daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.