Silk Logistics Holdings Aktie: Einfach unglaublich

Der aktuelle Kurs der Silk Logistics-Aktie beträgt 1,83 AUD und liegt damit um 6,63 Prozent unter dem GD200 (1,96 AUD). Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 1,75 AUD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,57 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Silk Logistics daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Silk Logistics-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Silk Logistics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.