Silicon Valley Bank Aktie: Eine Pleite mit „Dominoeffekt”?

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Ende vergangener Woche ging ein Ruck durch die Banken- und Börsenwelt: Die Silicon Valley Bank (SVB) wurde für zahlungsunfähig erklärt. Das schürt nun die Sorge vor einem Dominoeffekt, wie wir ihn von der Lehman-Brothers-Pleite in Erinnerung haben. Wie kam es zur Pleite der SVB? Am Freitag haben die US-Aufsichtsbehörden die in Schieflage...