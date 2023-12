Silicon Motion Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Das Analyseergebnis mehrerer Analysten für Silicon Motion sieht positiv aus. Über die letzten 12 Monate wurde die Aktie zweimal mit "Gut" und keinmal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was institutionell gesehen ein "Gut" Rating ergibt. Die Prognose für den aktuellen Kurs von 60,34 USD zeigt eine erwartete Entwicklung von 40,87 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 85 USD. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silicon Motion mit 31,21 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält auf fundamentaler Basis ebenfalls das Rating "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit verstärkten negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Silicon Motion. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung für Silicon Motion. Dadurch ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.