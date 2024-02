Silicon Motion Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse der Silicon Motion-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 59,66 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 69,22 USD, was einem Unterschied von +16,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 62,74 USD liegt mit einem Unterschied von +10,33 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Silicon Motion-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,87 Prozent, was 572,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3898,52 Prozent, und Silicon Motion liegt aktuell 3893,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Ebene insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 14 Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", und das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 82,5 USD. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg um 19,19 Prozent und führt zu einer insgesamt positiven Empfehlung aus Analystensicht für die Silicon Motion-Aktie.