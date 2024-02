Silicon Motion Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Silicon Motion: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Silicon Motion wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39,66, was einem Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 75,22 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Silicon Motion-Aktie beträgt aktuell 36, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 39,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 59,7 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" verleiht. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +8,77 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte Silicon Motion in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,87 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 3874,38 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -3869,51 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Silicon Motion um 570,48 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben.