Silicon Motion Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Silicon Motion wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 36,54 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 35,41 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Silicon Motion bei 59,57 USD verläuft. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Der Aktienkurs liegt mit 63,57 USD 6,71 Prozent über diesem Wert. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Silicon Motion-Aktie mit einer Differenz von +6,52 Prozent ein "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich also ein positives Gesamtbefund für das Unternehmen.

Die Analysteneinschätzung der Silicon Motion-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 Gut- und 0 Neutral-Einstufungen abgegeben wurden. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Die Analysten kommen zu ähnlichen Beurteilungen in Reports jüngeren Datums, sodass das Rating für das Silicon Motion-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 85 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 33,71 Prozent bedeutet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Silicon Motion in den vergangenen vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.