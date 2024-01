Silicon Motion Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) für Silicon Motion liegt bei 35,86 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert wird anhand der Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen berechnet. Eine ähnliche neutrale Bewertung zeigt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 40 für Silicon Motion ergibt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Silicon Motion als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 31,21, während das Branchen-KGV bei 70,42 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 3, was eine positive Differenz von +1,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Betrachtet man die Performance des Aktienkurses von Silicon Motion im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", so ergibt sich eine Underperformance von -4,31 Prozent. Dies steht im starken Kontrast zu einem Durchschnittsanstieg von 26 Prozent bei ähnlichen Unternehmen in der Branche. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, die zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Die Aktie liegt 13,55 Prozent unter dem durchschnittlichen Sektorwert von 9,24 Prozent.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für Silicon Motion basierend auf den verschiedenen Kriterien.