Silicon Motion Aktie: Ist es das gewesen?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Silicon Motion ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 18,29 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 70,07, was einer Unterbewertung von 74 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -26,03 Prozent, was 25,78 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 4,93 Prozent, und Silicon Motion liegt aktuell 30,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Wer aktuell in die Aktie von Silicon Motion investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,88 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen Mehrertrag in Höhe von 0,64 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens liegen somit leicht über dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Silicon Motion eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der RSI7 mit einem Wert von 34,01 als auch der RSI25 mit einem Wert von 42,71 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.