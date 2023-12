Silicon Motion Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "CTT-Correios De Portugal SA":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silicon Motion beträgt 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 69,03 (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -26,03 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" 30,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 22,07 Prozent, wobei Silicon Motion aktuell 48,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 43,02 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 42,86 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 85 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht, da die Aktie um 40,06 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Silicon Motion-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.