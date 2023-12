Silicon Motion Aktie: Gigantischer Hammer!

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Silicon Motion von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten haben 2 die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Silicon Motion vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 85 USD, was einer Erwartung von 41,17 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 60,21 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Dividende von Silicon Motion beträgt 2,88 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,23 % nur leicht höher ist. Daher wird die Ausschüttung als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage gegenüber Silicon Motion überwiegend positiv, mit sieben Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Silicon Motion beträgt derzeit 24,35 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.