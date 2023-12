Silicon Motion Aktie: Gigantischer Hammer!

Silicon Motion wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,29 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 67,4 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Silicon Motion-Aktie bei 60,02 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 58,86 USD, was einer Abweichung von -1,93 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu.

In Bezug auf Dividenden schüttet Silicon Motion nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Die geringe Differenz von 0,65 Prozentpunkten führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.