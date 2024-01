Silicon Motion Aktie: Es wird konkret!

Silicon Motion verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,55 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 25,95 Prozent, was einer Underperformance von -20,4 Prozent für Silicon Motion entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 9,11 Prozent, wobei Silicon Motion 3,56 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Silicon Motion-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 59,58 USD. Der letzte Schlusskurs von 65 USD weicht somit um +9,1 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (58,31 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,47 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Silicon Motion-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden hat Silicon Motion derzeit eine Dividendenrendite von 3,08 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,14 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Silicon Motion eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Silicon Motion daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.