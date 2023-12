Silicon Motion Aktie: Endlich geschafft?

Silicon Motion wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Fazit unserer Redaktion, die die verschiedenen Kommentare und Beiträge von Nutzern ausgewertet hat, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung eine Einstufung von "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzzes zählt zu den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Silicon Motion in den letzten Monaten das folgende Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war dabei nur schwach im Netz aktiv. Daher erhält Silicon Motion für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Silicon Motion derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,65 Prozentpunkte (2,88 % gegenüber 2,24 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Silicon Motion-Aktie ein Durchschnitt von 60,02 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 58,86 USD (-1,93 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (56,29 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,57 Prozent Abweichung). Somit wird die Silicon Motion-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Silicon Motion für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.