Silicon Motion Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Silicon Motion liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mit einer Rendite von 5,55 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 43,8 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, bei der Silicon Motion mit 38,24 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zur Silicon Motion-Aktie fällt aktuell "Gut" aus, basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel bestätigt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 85 USD, was einem Aufwärtspotential von 32,01 Prozent entspricht, und damit eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier darstellt. Alles in allem erhält Silicon Motion eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Silicon Motion von 64,39 USD eine +8,15 Prozentige Entfernung vom GD200 (59,54 USD), was aus charttechnischer Sicht als ein "Gut"-Signal zu bewerten ist. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 60,15 USD auf, was wiederum ein "Gut"-Signal darstellt aufgrund des Abstands von +7,05 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs der Silicon Motion-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silicon Motion 33, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" mit einem durchschnittlichen KGV von 70 als unterbewertet gesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.