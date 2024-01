Silicon Motion Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Silicon Motion-Aktie ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 8,79 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. In Bezug auf den 25-Tage-RSI wird die Aktie als neutral eingestuft. Die langfristige Einstufung der Analysten für die Silicon Motion-Aktie fällt insgesamt positiv aus, mit einem Kursziel von durchschnittlich 85 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 31,38 Prozent bedeutet. Dies spiegelt sich in der Gesamtbewertung "Gut" wider.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren zu Silicon Motion ist überwiegend positiv, was zu einer positiven Einstufung in dieser Hinsicht führt. Auch die technische Analyse deutet auf eine positive Bewertung hin, mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 59,58 USD und einem aktuellen Kurs von 64,7 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Insgesamt erhält die Silicon Motion-Aktie also positive Einschätzungen in Bezug auf den RSI, die Analystenbewertungen, die Anlegerstimmung und die technische Analyse.