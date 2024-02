Silicon Laboratories Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Silicon Laboratories beträgt das aktuelle KGV 60, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 71 aufweisen. Laut fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Silicon Laboratories daher unterbewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

Langfristig gesehen wird die Silicon Laboratories-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten, basierend auf 3 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Bewertung. Im letzten Monat wurden 1 positive und keine negativen Bewertungen abgegeben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 160 USD, was einer potenziellen Performance von 17,08 Prozent entspricht, da die aktuelle Aktie bei 136,66 USD gehandelt wird.

Im Vergleich zur Informationstechnologie-Branche hat die Aktie von Silicon Laboratories im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,97 Prozent erzielt, was 609,13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3898,97 Prozent, und Silicon Laboratories liegt aktuell 3931,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionstätigkeit im Internet wird bei Silicon Laboratories eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.