Silicon Laboratories Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Silicon Laboratories wird als überwiegend positiv eingeschätzt, basierend auf einer Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie verzeichnet Silicon Laboratories eine Rendite von -1,5 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt die Rendite mit 27,45 Prozent deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Silicon Laboratories beträgt 0 Prozent, was 2,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Silicon Laboratories liegt bei 78, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 34,73, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung als "Schlecht" für Silicon Laboratories.