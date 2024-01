Silicon Laboratories Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silicon Laboratories liegt bei 65, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,11 (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) unter dem Durchschnitt liegt, nämlich um etwa 7 Prozent. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie von Silicon Laboratories daher als unterbewertet angesehen und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Silicon Laboratories derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,14 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,14 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Silicon Laboratories-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 44, während der RSI der letzten 25 Handelstage darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 135,09 USD für den Schlusskurs der Silicon Laboratories-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 132,27 USD, was einem Unterschied von -2,09 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Tendenz, wodurch sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik ergibt.

Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung für die Aktie von Silicon Laboratories, basierend auf fundamentalen und technischen Kriterien.