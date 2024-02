Silicon Laboratories Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

In den letzten 200 Handelstagen hat sich der Durchschnittswert für den Schlusskurs der Aktie von Silicon Laboratories auf 128,97 USD belaufen. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 141,95 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +10,06 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 127,27 USD wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +11,53 Prozent bewertet. Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Silicon Laboratories also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silicon Laboratories bei 60,2, was unter dem Branchendurchschnitt (73,81) in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation lässt darauf schließen, dass sich die Stimmung für Silicon Laboratories in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daraus resultiert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Abschließend kann der Relative Strength-Index (RSI) als Grundlage für die Bewertung herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 20,13, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,76, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Gut" für Silicon Laboratories.