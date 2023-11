Silicon Laboratories Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Silicon Laboratories - Eine fundierte Analyse

Silicon Laboratories wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Halbleiter- und Halbleiterausrüstung als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 50,18, was einem Abstand von 25 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 67,34 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Silicon Laboratories-Aktie derzeit als "Neutral", wobei es 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten gab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (177,17 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 73,22 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Silicon Laboratories in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -29,39 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 5,85 Prozent gestiegen sind, was zu einer Unterperformance von -35,25 Prozent führt. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie", der eine durchschnittliche Rendite von 11,94 Prozent erzielt hat, lag die Performance von Silicon Laboratories um 41,34 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Silicon Laboratories derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,36 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Silicon Laboratories im Vergleich zur Branche und zum Sektor sowohl bei der Aktienbewertung als auch bei der Dividendenrendite schlechter abschneidet und daher mit einer "Schlecht"-Bewertung in diesen Kategorien eingestuft wird.