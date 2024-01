Silicon Laboratories Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Silicon Laboratories liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -1,5 Prozent niedriger, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 26,05 Prozent verzeichnete, liegt Silicon Laboratories mit einer Rendite von 27,55 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für Silicon Laboratories einen aktuellen Wert von 96,79, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen über Silicon Laboratories festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen. Somit ergibt sich insgesamt ein langfristig "Gutes" Stimmungsbild.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silicon Laboratories derzeit bei 65,42, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn 65,42 Euro zahlt. Dies liegt 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.