Silicom Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die technische Analyse für die Silicom-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 74,14 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" für dieses Signal. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 68, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Silicom im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstungsbranche eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 11349,16 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 11349,16 % ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Hinsichtlich der Performance im Branchenvergleich hat Silicom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,43 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -61,5 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite sogar um 639,25 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zuletzt liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Silicom-Aktie bei 8,39, was 81 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 45. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und führt zu einer Einstufung von "Gut" auf Grundlage des KGV.