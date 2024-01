Silicom Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Analystenbewertung für Silicom in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Rating von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft wird. Es gab eine positive Entwicklung von 91,15 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 35 USD ergibt. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten.

Die Dividendenrendite von Silicom beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,22 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Silicom eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silicom mit einem Wert von 8,34 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 46. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Silicom verzeichnet. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.