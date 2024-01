Silicom Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Silicom-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 27,68 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,27 USD, was einem Unterschied von -34 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 16,53 USD, und der letzte Schlusskurs liegt um +10,53 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Silicom-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Analysten haben die Silicom-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut und 0 Neutral oder Schlecht eingestuft, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates, und das mittlere Kursziel liegt bei 35 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von +91,57 Prozent entspricht. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" erzielte die Silicom-Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von -61,6 Prozent, was 69,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich "Kommunikationsausrüstung" beträgt -1,93 Prozent, und die Silicom-Aktie liegt um 59,67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Silicom liegt bei 46,82 Punkten auf 7-Tage-Basis, was auf eine neutrale Position hindeutet. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 42,38, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Silicom-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Silicom-Aktie, wobei die Analysteneinschätzungen positiv sind, während die technische Analyse und der Branchenvergleich auf eine Unterperformance hinweisen.