Silicom Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Silicom derzeit bei 15,2 USD liegt, was einem Rückgang von 11,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine negative Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei -39,73 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung bei Silicom. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien haben zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silicom 8, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 46,31) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat Silicom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,43 Prozent erzielt, während der Durchschnitt bei -2,62 Prozent lag. Dies bedeutet eine Underperformance von -59,81 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei Silicom 638,35 Prozent unter dem Durchschnittswert von 575,92 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

