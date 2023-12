Silicom Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Silicom in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde über Silicom deutlich mehr diskutiert als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Silicom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,51 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,65 USD liegt, was einem Unterschied von -34,58 Prozent entspricht. Basierend darauf wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 17,13 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +8,87 Prozent darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Silicom-Aktie aufgrund der charttechnischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 16,84, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,15, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Analysten haben Silicom in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" bewertet. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 35 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 87,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Silicom daher eine "Gut"-Bewertung.

