Silgan-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Silgan-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 58 USD, was einem Aufwärtspotential von 30,48 Prozent entspricht. In den letzten 12 Monaten erzielte das Unternehmen jedoch eine Performance von -17,25 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Behälter & Verpackung"-Branche eine Underperformance von -803,29 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt.

Das Anleger-Sentiment für Silgan war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver Diskussion und vier Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.