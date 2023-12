Silgan Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Silgan-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Silgan-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 16,16, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 32,79, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten haben dem Titel in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält die Silgan-Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Silgan vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 19,73 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 54,8 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhalten die Aktie somit die Stufe "Gut" von institutionellen Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Silgan-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,51 Prozent erzielt, was 27,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Behälter & Verpackung" beträgt 15,24 Prozent, sodass Silgan aktuell 27,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Silgan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 45,65 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (45,77 USD) liegt auf ähnlichem Niveau (+0,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 42,12 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs über diesem Wert liegt (+8,67 Prozent). Insgesamt wird die Silgan-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.